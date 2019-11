Den amerikanske skådespelaren Michael J Pollard, främst känd som gängmedlemmen CW Moss i Bonnie and Clyde (1967), har avlidit i en ålder a v 80 år.

Michael John Pollack Jr föddes i Passaic i New Jersey. Efter studier vid Montclair academy i Jew Jersey fortsatte han vid Actors studio i New York, där en av hans klasskamrater var Marilyn Monroe.

På 50- och 60-talet var han flitig i tv-rutan, bland annat i The Andty Griffith show, Lost in space och två episoder av Alfred Hitchcocks Presents.

Bland några av de många roller han gjort genom åren kan nämnas Ryssen kommer! Ryssen kommer! (1966), Operation Caprice (1967), Roxanne (1987), American gothic (1988), Spökenas hämnd (1988), Dirty fighting (1989), Dark angel (1990), Motorama (1991), Mad dog time (1996), Odysséen (1997), Tumbleweeds (1999), Forever Lulu (2000) och House of 1000 corpses (2003).

För sin roll som CW Moss i Bonnie and Clyde, nominerades han till en Oscar som supporting actor.