Brist på influensavaccin i Skåne

En vecka efter att årets influensavaccinering påbörjats i Skåne börjar lagret sina hos flera vårdcentraler. På onsdagen kom beskedet att vaccinet är slut hos leverantören.

Flera vårdcentraler kunde under onsdagen inte beställa mer vaccin, något som Kvällsposten var först med att rapportera om.

– Under dagen har flera vårdcentraler rapporterat att de inte kunde beställa mer vaccin. Allt är utlevererat, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne.

På Smittskydd har man arbetat under dagen med att lösa problemet.

– Vi har hittat en annan leverantör med ett likvärdigt vaccin. Det är bara att hoppas att det inte hakar upp sig med leveranser, säger Per Hagstam.

Att vaccinet byts ut påverkar inte patienterna enligt Per Hagstam.

– Det är ett vaccin som vi haft tidigare säsonger med samma typ av vaccinstammar.

Förra året slog vaccinationsbristen till i Skåne, liksom större delen av landet, vilket ledde till nya riktlinjer från Folkhälsoskyddsmyndigheten för vem som fick ta emot vaccinet. I första hand skulle vaccinet ges till personer i medicinska riskgrupper. Det vill säga gravida och kroniskt sjuka personer med sjukdomar som kan öka risken för svår influensasjukdom.

– Där är vi inte nu. Vi har fått signaler från ett par landsting, men inte mer än så, säger Per Hagstam.

I år har Region Skåne begärt in mer vaccin än förra året, men inte tillräckligt för att täcka behovet.

– Man gör en uppskattning av riskgrupperna, men det är svårt att veta exakt var alla doserna har gått.

Finns det lärdomar att dra av detta?

– Att höja beräknat behov. Det här har vi sett de senaste två säsongerna, men tidigare år har vi fått kassera doser.

– Jag hoppas att det ska vara löst de närmsta dagarna.