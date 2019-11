Julklappar som skuldfälla

Snart är det dags för Cyber Monday, en av årets största shoppingdagar via nätet och finaldagen av Black Friday då näthandeln förväntas att öka med 20 procent i jämförelse med 2018. Och där vi uppskattar att det på en enda dag kommer att köpas för mer än 3 miljoner på delbetalningar och kreditkort – bara av Malmöbor.

Utvecklingen av konsumentkrediter på mindre köp under tusenlappen väntas öka, inte minst i kategorier som elektronik och heminredning som lockar många fyndjägare under denna period. Givetvis med risken att betalningen glöms bort eller kommer in för sent, vilket resulterar i en dyr förseningsavgift eller en oresonabel ränta och som på sikt kan ödelägga konsumenters ekonomi.

Näthandeln uppmuntrar oss konsumenter, i allt större utsträckning, att betala varor på kredit genom att premiera bland annat delbetalningar bland betalningsalternativen, som ofta ligger som förvalt alternativ. Samtidigt visar en Sifoundersökning, som släpptes tidigare i år, att nära var tredje svensk känner oro, ångest eller frustration när de tänker på sin egen privatekonomi. Ytterligare i en enkät genomförd av Kantar Sifo, även denna från i år, uppgav så få som knappt var fjärde person i Sverige att hen har full koll på villkoren för sina krediter. Vi kan inte vara ensamma om att känna att något skaver här?

Enligt Finansinspektionen delar svenskar på över 230 miljarder i konsumentkrediter, vilket är mer än 29 000 kronor per vuxen svensk, i form av bland annat delbetalningar och kreditkortsbetalningar. Parallellt med detta blir kreditgivare på marknaden allt fler, som genom olika partnerskap ser till att handlarna får extra betalt när kunderna väljer att senarelägga sin betalning, istället för att betala varan direkt.

Klart konsumenter har ett ansvar, men många gånger är det svårt att avgöra vad den exakta kostnaden för en kredit kommer att bli, då räntesatsen och villkoren kan förändras efter hand. Låt oss vara ärliga, även vi som har lång bakgrund från finansbranschen upplever att konsumentkrediter många gånger är komplicerade att förstå. Hur kan vi då förvänta oss att hela ansvaret ska hamna hos konsumenterna? Det är varken rättvist eller hållbart, när vi istället med ett enkelt knapptryck kan nudga människor mot smarta val genom att sätta betala direkt som förvalt alternativ.

Inför Cyber Monday vädjar vi därför till handeln att göra det enklare för oss att göra hållbarare val och att inte pusha oss att köpa våra julklappar på kredit. På så sätt kan vi undvika att hamna i skuldsättning, helt i onödan.