”Alltings drottning” till Hässleholm

Hässleholm Folkkäre komikern och författaren Jonas Gardell kommer till Kulturhuset i Hässleholm nästa år.

En ensam Jonas Gardell kommer att turnera svenska scener från mars 2020, med en soloversion av succéshowen ”Queen of fucking everything”.

I ett pressmeddelande skriver ståuppkomikern såhär:

”Drottningen åker ut i sitt rike för att tala till sitt folk. Det blir inga kulisser eller fyrverkerier, inga dansare, inga sångerskor och ingen orkester. Vad man får är Drottningen själv i all sin glans. The Queen is dead! Long live the queen!”