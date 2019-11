Kryss i taket – nu blir det sol

VÄDRET Efter en november månad med nära nog kompakt mörker och regn kommer vi att få skåda solen i helgen. Men innan dess blir det snöfall över Skåne.

Enligt SMHI har november månad hittills varit mycket solfattig. Bara 15 timmar har bestått av sol, vilket kan jämföras mot normala 52 soltimmar.

– Det var länge sedan solen visade sig på många håll, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Men i helgen händer det. Både under fredag, lördag och söndag verkar det kompakta molntäcket ge vika och blotta en, kanske efterlängtad novembersol. – Det ser framför allt ut att vara lördagen som innehåller mer sol, säger Linus Karlsson.

Men innan dess blir det mer ruskväder.

Under fredagen drar ett nytt nederbördsområde in över Skåne som också kommer att innehålla inslag av snö. – Längst i söder blir det mer regn men i centrala och de nordligaste delarna av Skåne handlar det om snöfall.

På lördag väntas solen göra entré på allvar efter att ha smugit sig in över länet redan dagen före. Temperaturen hamnar på mellan 2 och 5 grader På söndag, under första advent, drar åter molnen in över Skåne, men det ska fortfarande finnas en hel del solchanser, även om det blir aningen kallare.

Blickar man in i nästa vecka väntar fortsatt nederbörd under måndagen men inledningen av december kan ändå bjuda på blandat väder.