Vi ses i julvimlet på söndag!

gästkrönika

Vi kan nog konstatera att vi nu är ordentligt inne i höst-och vinterrusket. Dagarna har blivit kortare och temperaturen har sjunkit.

Men så här är egentligen känslan varje år.

Men jag tror att känslan förändras när vi nu står inför julen och med allt vad det innebär.

En glädjande och mysig tid men också stressig.

I morgon är det en stor dag för handeln, nämligen Black Friday.

Black Friday är USA:s största shopping-och readag och här går även startskottet för julhandeln. Denna dag har också växt sig allt större i Sverige och som handeln måste vara med i, trots att marginalerna är väldigt små.

I Hässleholm väljer vi som centrumförening att ansluta oss till den kampanjen ”Local is the new Black” tillsammans med 25 andra städer i landet. Kampanjen innebär att vi gemensamt lyfter fram den lokala handeln under Black Friday och visar på hur viktigt det är med lokala butiker. Det är trendigt och samtidigt lite gammeldags att shoppa fysiskt.

I din lokala butik möts du av personlig service så att du får det du vill ha och behöver. Att handla lokalt minskar transporterna och miljöpåverkan.

Otroligt smidigt då du får din vara direkt, du får även snabb hjälp om du behöver byta eller komplettera ditt inköp.

Ett socialt tillfälle att träffa kompisar fika, umgås, shoppa och njuta tillsammans. Du kombinerar nytta med nöje. Genom att du handlar lokalt sker det aktiviteter i din stad som gör den attraktiv, rolig och livfull att vara i året om.

Ett gemensamt vardagsrum där människor möts och aktiviteter sker. Ta tillfälligt i akt att ta del av erbjudande och rabatter i våra butiker och ännu bättre du kan shoppa lite längre.

De flesta har öppet till klockan 19.00.

Detta finner du mer om på vår hemsida.

På söndag första december inträffar första advent och då hälsar vi er hjärtligt välkomna till en klassisk julskyltning i Hässleholm klockan 12-18.

Ett program som innehåller allt från julmusik i olika framträdanden, projektbidragsutdelning från Sparbanken Skåne, dans kring granen, Madrix julmarknad, häst och vagn till Tomteland och UF Pop butik i Gallerian.

Jul i Hässleholm rullar sedan vidare kommande helger med olika inslag. Ett av inslagen är att vi slår ett slag för Musikhjälpen och har skapat en Hässleholmsbössa att samlas kring.

Vi har genom samverkan sett till så vi kommer att ha en bod placerad på Stortorget i Hässleholm som en fast punkt för insamlingen.

Vi ser gärna att så många som möjligt deltar på olika sätt men att vi gör det tillsammans för att sätta Hässleholm på kartan.

Vi ses i julvimlet!