Allt fler söker elbusspremier

Skåne

Antalet ansökningar om elbusspremier ökar. I år har det kommit in 39 ansökningar, jämfört med 33 ansökningar under hela 2018. Det visar siffror som Energimyndigheten har tagit fram åt Nyhetsbyrån Siren.

– Hittills i år har vi betalat ut 58 miljoner kronor och vi kommer att betala ut ytterligare 15 miljoner, säger Peter Dädeby, handläggare på Energimyndigheten.

Över hälften av årets ansökningar, 23 stycken, kommer från Stockholms län. Elbusspremien gäller till 2023 och har införts för att öka antalet elbussar på marknaden. Den kan sökas av både kollektivtrafikmyndigheter och privata trafikföretag. I år finns 80 miljoner kronor avsatta och för nästa år 100 miljoner kronor.

Sedan premien infördes 2016 har totalt 124 miljoner kronor betalats ut, varav 51 miljoner i Skåne och 47 miljoner i Västra Götaland. Men från vissa län har inga ansökningar alls kommit in.

– Ett skäl kan vara att man har bundit upp sig i avtal om andra drivmedel, till exempel biogas eller HVO, säger Peter Dädeby.