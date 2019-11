Arsenal sparkar tränaren – Ljungberg tar över

Fotboll Den tidigare svenske landslagsanfallaren har fått frågan att ta över den engelska storklubben.

Unai Emery sparkas från Arsenal, det meddelande Londonklubben under fredagen. Samtidigt konstaterade man att Fredrik Ljungberg fått frågan att ta över.

– Vi har bett Freddie Ljungberg att ta ansvar för A-laget som tillfällig manager. Vi har fullt förtroende för att Freddie ska ta oss framåt”, skriver klubben på sin hemsida.

Klubben letar dock efter en långsiktig lösning på tränarfrågan. Ljungberg saknar Uefa Pro License-utbildning, och kan därför bara vara tillfällig tränare i maximalt tolv veckor, skriver Fotbollskanalen.

Enligt brittiska Mirror kan Arsenal ansöka om dispens för att Ljungberg ska få fortsätta träna Arsenal, under förutsättning att han samtidigt registrerar sig för nästa utbildning i tränarstegen, vilket ger den nämnda licensen.

Arsenal ligger hittills under säsongen på en åttondeplats i Premier League, med 18 inspelade poäng på 13 matcher. De sju senaste matcherna har varit utan seger.

– Jag förstår kritiken. Just nu har vi det tungt, jag tycker vi är bättre än vi visar, sa Unai Emery på presskonferensen efter torsdagens förlustmatch mot Frankfurt i Europa League, rapporterar Sportbladet.

Nästa match spelas på söndag då Arsenal åker tar sig an 18:eplacerade Norwich på bortaplan.

Fredrik Ljungberg föddes i Vittsjö men flyttade i unga år till Halmstad, där han fick sin fotbollsskolning. 1998, 21 år gammal, köptes han av Arsenal där han hade flera framgångsrika säsonger. Han tog bland annat hem två Premier League-titlar och en FA-cuptitel, samt spelade i Champions League-finalen 2006.

Efter de nio säsongerna i Arsenal spelade han i West Ham, Seattle (USA), Chicago (USA), Celtic (Skottland), Smimizu (Japan) och Mumbai (Indien) innan han la skorna på hyllan 2014. Han har sedan varit assisterande tränare i Wolfsburg (Tyskland) samt haft roller som U15-tränare, U23-tränare samt assisterande tränare i Arsenal.

Mittfältaren gjorde under åren 1998-2008 75 landskamper i den blågula dressen, och deltog i fem mästerskap. 2002 och 2006 fick han guldbollen, och sex gånger utsågs han till årets mittfältare.