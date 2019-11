Skådespelaren Godfrey Gao har avlidit, mitt under inspelningen av den kinesiska tv-tävlingen Chase me. Han blev 35 år gammal.

Han var född i Taipei, Taiwan men flyttade med sin familj till Kanada då han var nio år gammal. Där studerade han vid Capilano university. Han återvände till Taiwan 2004 för att arbeta som modell och satsa på skådespelarkarriären.

Godfrey Gao har gjort flera filmer och tv-serier, som den romantiska Remembering Lichauan och The mortal instruments: City of bones. Bland några av hans övriga rolen kan nämnas Wedding bible, Love is a Broadway, Hit och Shanghai fortress.

Han var även modell och den första asiatiska modellen någonsin hos modehuset Louis Vuitton.