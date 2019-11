Tågstopp efter olycka

trafik Tågtrafiken mellan Hässleholm och Alvesta ersätts med bussar.

En olycka inträffade mellan Alvesta och Diö klockan 12:27 på fredagen. Med anledning av detta råder det stopp på sträckan mellan Hässleholm och Alvesta.

Enligt Trafikverket ersätter bussar i begränsad omfattning de inställda tågen.

Tidigast klockan 15 väntas tågtrafiken kunna återupptas på sträckan.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Hässleholm, Alvesta, Ballingslöv, Diö, Emmaboda, Gemla, Hästveda, Hovmantorp, Killeberg, Lessebo, Nybro, Osby, Smedby, Trekanten, Vislanda, Växjö, Älmhult, Örsjö, Kalmar C, Nässjö C, Aneby, Boxholm, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Katrineholm C, Kimstad, Linghem, Linköping C, Mantorp, Mjölby, Mölnbo, Norrköping C, Stockholms södra, Södertälje Syd, Tranås, Vikingstad, Årstaberg, Älvsjö, Stockholm Central, Hyllie, Bodafors, Burlöv, Eslöv, Hjärup, Höör, Lammhult, Lund C, Malmö C, Moheda, Stehag, Stångby, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Triangeln, Tjörnarp, Åkarp, Örtofta