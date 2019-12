262 897 kronor till matpaket samlades in

Osby 262 897 kronor.

Så mycket pengar till matpaket samlade Osbyborna in i år.

I söndags avslutades årets matpaketinsamling i Osby med en adventskonsert i Osby kyrka.

På scenen ställde sig traditionsenligt Tre Barytoner, bestående av Bo Wallenberg, Mikael Järlestrand och Mats Lindström, och konserten lockade i år drygt 300 personer enligt arrangörerna.

Konserten markerade även avslutningen på en månadslång insamling. När siffrorna redovisades pekade mungiporna uppåt – totalt hade nämligen hela 262 897 kronor samlats in.

Under en månad har volontärer stått i butiker och samlat in drygt 55 000 kronor. 75 000 kronor kommer från Filippos Second Hand och Lions har bidragit med 10 000 kronor. Insamlingen i samband med konserten i söndags gav cirka 50 000 kronor. Tillkommer gör ytterligare gåvor från privatpersoner och föreningar.

– Det känns fantastiskt att Osbyborna är så hjälpsamma. Nu kan många människor i Ukraina få en liten uppmuntran till jul i form av ett matpaket, säger Marion Ohlsson, som samordnat insamlingen i Osby, i ett pressmeddelande.

De insamlade pengarna förmedlas vidare via den kristna hjälporganisationen Barnmissionen till utsatta människor i Ukraina. Närmare bestämt går pengarna till matpaket som delas ut till utsatta personer i samband med julfester dit de bjudits in.

Varje matpaket innehåller nästan tio kilo baslivsmedel, som mjöl, socker, ris, pasta, matolja och konserver, enligt Barnmissionen.

I Tre Barytoner ingår Bo Wallenberg, som även är generalsekreterare för Barnmissionen. Utöver musikinsatsen informerades det även om organisationens arbete världen över.

– Att komma till Osby känns som att komma hem. Julkonserterna här är en tradition sedan lång tid tillbaka. Jag är så stolt över Osbyborna som gång på gång samlar in pengar för att sprida julglädje och hjälpa människor som har det svårt, säger Bo Wallenberg i ett pressmeddelande.