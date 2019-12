Bertil Fiskesjö död

Statsvetaren och tidigare centerpartistiske riksdagsmannen Bertil Fiskesjö, Lund, har avlidit, 91 år gammal.

Bertil Fiskesjö växte upp i Fiskesjö, Algutsboda, i Småland, där han började sin politiska bana i dåvarande Bondeförbundet, sedermera Centerpartiet. Hans licentiatsavhandling från 1964 vid Lunds universitet handlade också om Bondeförbundets bildande och tidiga historia.

Filosofisk ämbetsexamen hade han tagit redan 1955, samma år som han gifte sig med Geirid, som forskade inom genetik och också var engagerad i Lundapolitiken.

Mellan 1955 och 1966 var Bertil Fiskesjö lärare på gymnasium och vid universitetet, 1966 blev han universitetslektor i statsvetenskap i Lund.

1971 valdes han in i riksdagen för Centerpartiet, och där satt han till 1994. Under de åren hann han bland annat med perioder som ordförande i konstitutionsutskottet och som tredje vice talman.

1981-1982 satt han med i FN:s generalsörsamling och 1985-1986 var han ledamot i Europarådets parlamentariska församling.

1980 blev Bertil Fiskesjö ordförande för Centerpartiet i Skåne.

2006 gjorde han vad som kallades comeback i politiken, när han blev ersättare för Centerpartiet i Lunds kommunfullmäktige.

Han har även varit vice ordförande i Sveriges Pensionärsförbund, SPF.

Bertil Fiskesjö var under sin aktiva tid engagerad i Skånska Dagbladets olika styrelser och har även varit skribent i tidningen.

Bertil Fiskesjö gick bort den 30 november i Lund, efter en tids sjukdom. Hustrun Geirid dog den 3 april i år. De efterlämnar tre barn.