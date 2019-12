Sångaren och låtskrivaren Irving Burgie, även känd under namnet Lord Burgess, har avlidit i en ålder av 95 år.

Han skrev bland annat Day-O (The Banana boat song), som blev en stor hit med sångaren Harry Belafonta 1956 och låg på Billboardlistans förstaplats under 31 veckor.

Han skrev fler låtar till Belafonte, som Island in the sun, Jamacian farewell och Can’t cross over. Han skrev även texten till Nationalhymden på Barbados.

2007 fick Irving Burgie en plats i Songwriters Hall of Fame.