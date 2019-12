Skådespelerskan Shelley Morrison, har avlidit i en ålder av 83 år.

Hon var främst känd för sin roll som Rosario i sitcomserien Will & Grace (1999 till 2006).

Hon var född i Bronx men flyttade med sin familj till Los Angeles, där hon satsade på en skådespelarkarriär.

Bland några av hennes övriga roller i över 25 filmer och 200 tv-framträdanden kan nämna västernserien Laredo, The Flying nun, General hospital och Fools Rush In.

Sista röstrollen var i den animerade filmen Foodfight! (2012).