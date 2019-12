”Ansvaret ligger på djurhållaren”

Östra Göinge – Ansvaret för smittskydd av abortvirus ligger i första hand på djurhållaren. Det säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hon känner till att det rapporterats ett fall på gården hos Reeni Källström i Hjärsås.

I gårdagens Norra Skåne skrev vi om den oro som spridit sig efter att en häst på Reeni Källströms gård i Hjärsås blivit sjuk och fått avlivas. Reeni Källström riktade kritik mot att hon inte fick information om vart hon skulle vända sig för att skydda de andra hästarna på gården mot den smittsamma sjukdomen.

– Abortvirus är en väldigt tråkig sjukdom som, precis som herpes hos människor, kan blossa upp vid stress, och som hästägare blir man förstås orolig, säger Gittan Gröndahl.

– När man blir drabbad uppstår ett chocktillstånd, en kris, man har tusen frågor, det är en vanlig känsla. Det tar ett tag att hitta rätt och det känns riktigt obehagligt innan man fått allt på plats.

Hästen fördes till djursjukhuset i Helsingborg den 25 november och avlivades där den 27 november. Analysprover skickades till SVA, som är det enda labbet som gör virusanalyser. Gittan Gröndahl säger att de fick in proverna fredagen den 29 november.

– Det gick otroligt fort när proverna kom in på fredagen, säger Gittan Gröndahl. Vi analyserade dem och gav svar samma dag, även per telefon.

Hon har erfarenhet av andra utbrott exempelvis det som skedde i början av 2019 på Skånsta i Åkersberga där fyra hästar dog och 42 insjuknade.

Gittan Gröndahl har också fått ett akut forskningsbidrag från Svenska Djurskyddsföreningen för att studera utbrotten av virusabort i Stockholm närmare. Virusstammarna jämförs med stammar som SVA har sparat genom åren från andra fall av EHV-1, där det inte blivit lika allvarliga följder.

– Bryter abortvirus ut och orsakar missfall eller neurologiska symptom har veterinären anmälningsplikt, säger Gittan Gröndahl. Hästägaren måste ta ut veterinär till gården och det är den veterinären som ger rekommendationer om att isolera stallet.

– Det är inte säkert att fler hästar blir smittade om man lyckas vidta rätt åtgärder i tid. Det finns mycket bra information om smittskydd på SVA:s hemsida.

Det Gittan Gröndahl rekommenderar är att skilja på hästarna och se till att de inte har direktkontakt, skura ut och desinficera de boxar där sjuka hästar stått, tvätta sig noga med handsprit och använda engångskläder.

– God handhygien, skrubba skor och inte ha samma kläder på sig om man vistas i andra stall och tvätta sina kläder i 60 grader är bra.

Hon säger också att hästägare brukar vara väldigt skötsamma vid allvarliga händelser som ett utbrott av hästinfluensa eller abortvirus.

– Men det brukar bli en stor oro på bygden, säger Gittan Gröndahl, men vår erfarenhet är att det är mycket ovanligt att smittan sprider sig om man stänger stallet.

Norra Skåne har sökt länsveterinär Lotta Berg både under tisdagen och onsdagen utan framgång.