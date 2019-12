Manusförfattaren Dorothy ”DC” Fontana, har avlidit efter en kort tids sjukdom i en ålder av 80 år.

Hon var en av författarna bakom Star Trek-serien, där hon formade karaktären Spock. Första avsnittet visades 1966 och serien fortgick under tre år.

Hon skrev många episoder av den populära science fictionserien, som Journey to Babel och This side of paradise.

Hon skrev även andra tv-shower som The high Chaparral (1968-1969), Bonanza (1969-1970), Here comes the brides (1970), Kung Fu (1975), The six million dollar man (1974) och Dallas (1978-1979). Vidare skrev hon bland annat War of the worlds (1989), Star Trek: Deep space nine (1993), Babylon 5 (1994), Best wars: Transformers (1999) och Star Trek: New Voyages (2006).