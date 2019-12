Den sydkoreanska sångerskan och skådespelerskan Goo Hara har avlidit i en ålder av 27 år.

Hon var född i Gwangju och tidigare medlem i tjejgruppen Kara från 2008 och fram till gruppen upplöstes 2016. Hara släppte sitt debutalbum Alohara 2015.

Hon var även med i tv-serier som City hunter (2011), realityshowen Invincible youth, Strong heart och On & off. Hon hade en roll i filmen Sound of a footstep och ledde bland annat skönthetstävlingar. 2018 släpptes hon låten Wild i Japan.