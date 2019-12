En tävling med klös åter i tidningen

HÄSSLEHOLM Efter tre lussekatter utsåg Norra Skåne i fjol årets julhund.

Men nu är det dags för lussekattens återkomst.

Skulle det bli årets midvinterhäst? Årets adventshöna? Årets Nisse-gris?

Nej efter att ha låtit hundarna spela förstafiolen ett år får nu lussekatterna än en gång inta tronen som julens (o)krönta juldjur.

Här och nu startar tävlingsperioden för att mejla in era bästa kattbilder, ju juligare desto bättre. Till och med den 18 december går det att skicka in sina fräsiga potentiella vinnare.

Här intill ser ni de segrande bidragen från 2015, 2016 och 2017, samt fjolårets segrande tomtehund.

Närma dig en katt med en näve glitter. Inte katten är det kattens förstahandsval att bli draperad i det.

Undertecknad har haft såväl hund som katter i mina dagar – även om det för tillfället bara är barnfötter och inga djurtassar som springer runt där hemma.

Ett år spökades hunden ut med renhornsdiadem. Hon såg visserligen smått olycklig ut, men gick ändå med på det.

De tre katterna pyntades aldrig. De var av den vanliga kattsorten – den som välter julgranen, leker med julgranskulorna och biter i glittret. En gång lyckades jag få en av dem att sitta still ovanpå ett paket. Men där gick gränsen.

Men jag ser fram emot att se frukten av era ansträngningar, och vilka kattbilder som kommer in till tävlingen. En jury med klös utser tre vinnare och ger dessa presentkort från Ica Maxi på respektive 500, 300 och 200 kronor. Resultatet av tävlingen presenteras i tidningen och på nsk.se på julafton. Kattbilderna som skickas in kommer löpande att publiceras på nsk.se.

Bidragen skickas till tavling@nsk.se.

Katt pyntas på egen risk. Låt oss rivstarta denna tävling!