Molnen dominerar men solen tittar fram på lördag

Skåne Helgen blir som tidigare i veckan, mest grått och regnigt. För den som vill ta en promenad och undvika regnet bör satsa på lördagen som blir den soligaste dagen, enligt SMHI.

I nästa vecka sjunker temperaturen något, men det finns ingen snö i sikte.

Under fredagen ser det ut som om det blir lite regn på morgonen som passerar senare under dagen och det blir mest en mulen dag.

– Ytterligare regn kan dock dra in under kvällen och passera under natten till lördagen, säger Linus Karlsson, jourhavande meteorolog vid SMHI.

Det blir fortsatt plusgrader i helgen – mellan fem och åtta grader. I de nordvästra delarna kan det till och med bli uppemot nio grader under fredagen.

– Det blir en blåsig helg med frisk vind och vid kusterna kan det blir riktigt hård vind, säger Linus Karlsson.

Lördagen väntas bjuda på en hel del sol runt om i Skåne, framförallt i de sydvästra delarna.

Även om kvicksilvret visar på plusgrader kan det ändå vara förrädiskt på vägarna. Natten mot söndagen blir den kallaste natten i helgen med endast två till tre plusgrader.

– Lokalt kan temperaturen skilja något. Vid vattendrag kan det vara halt, så det gäller att se upp, säger Linus Karlsson.

Ostadigt väder väntar under söndagen och det blir den regnigaste dagen i helgen.

– Det är ett omfattande regnoväder som drar in och ser ut att täcka hela Skåne, uppemot en dryga tio millimeter kan det bli, säger Linus Karlsson.

I början på nästa vecka så sjunker graderna successivt och det blir kallare.

– Tillfälligt så har vi något kallare luft som rör sig in här och under nätterna kan det gå ner mot noll grader, särskilt i de norra delarna. Men det finns ingen snö som är på väg inom det närmaste som vi kan se, säger Linus Karlsson.