Den amerikanske film- och tv-producenten Leonard Goldberg, har avlidit i en ålder av 85 år.

Han var född i New York och arbetade mellan 1961 och 1969 som programchef på ABC.

1987 till 1989 var han vd för 20th Century Fox, med filmer som Broadcast news, Die hard, Wall Street, Big och Working girl.

Han drev även eget produktionsbolag, Mandy Films. Samarbetet med kollegan Aaron Spelling resulterade i framgångsrika serier som Charlies angels, Hart to hart, Starsky and Hutch, Fantasy Island, Swat och filmer som The Boy in the plastic bubble, Something about Amelia och Alex: The life of the child. Några fler av de många filmer han producerat är War games och Sleeping with the enemy.

Leonard Goldberg var verksam ända fram till sin bortgång, bland annat med serien Blue bloods, med Tom Selleck i huvudrollen.

Han fick en plats i Academy of television arts & sciences Hall of Fame 2007 och han hade även sin egen stjärna på Hollywood Walk of fame på Hollywood Boulevard.