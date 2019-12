Magiskt, klurigt och läskigt i december

Ung kultur

Bästisen Jack har flyttat, mamma och pappa bara jobbar. Det ser inte ut att bli något bra jul för Julia, när det lackar mot advent. Eller kan stjärnan leda henne rätt? Stjärnan hon gjort på fritids alltså, i guldpapper och med paljetter. Stjärnan som hänger så fint i fönstret men plötsligt försvinner in i snögloben som Julia fått av Helmi. Det finns något magiskt med december som Katarina Genar och Lotta Geffenblad kapslar in i sin julberättelse i 24 kapitel med just titeln Magisk december (Bonnier Carlsen).

En mysig bok att läsa högt, ett kapitel var dag fram till julafton.

För barn i förskoleåldern brukar det räcka med en bok, som kan läsas om och om igen. I den senaste boken om ”Alla tre” är det julbak på schemat. Idde bakar så klart sin gris, Valle sin enhörning (typ) – men det finns ju ingen pepparkaksform som liknar Esters tre små möss!

Tack och lov hittar Ester en lösning, som är både god och bra. Maria Nilsson Thore fångar i Alla tre julbakar (Bonnier Carlsen) julstöket ur de små barnens perspektiv.

Alla barns favoritdetektiver Lasse och Maja firar så klart jul med att lösa mysterier. I Det stora strömavbrottet (Bonnier Carlsen) får läsaren också vara med och lösa fallet, och många ledtrådar på vägen. På varje sida presenteras en uppgift som får sin lösning på nästa uppslag. Kul och klurigt och perfekt sysselsättning för den som tycker tiden fram till julafton går för långsamt.

Det heter rätt ofta nuförtiden att ”julen är hotad”, och att julen var bättre förr. Efter att ha läst Andreas Palmaer och Peter Bergtings Julens monster (Alfabeta) hoppas jag att julen aldrig blir som den varit – för den glittriga jul vi firar idag har inte så värst många decennier på nacken.

Länge var såväl barn som vuxna livrädda för blodiga lucia, Krampus, Julbocken och många andra läskiga oknytt som befolkade människors fantasi. Efter en målande inledning om varje varelse avslutar författaren med historiska fakta, vilket ger inblick i livet förr såväl här i Sverige som runtom i världen. Utan Peter Bergting skulle den här boken kunna rikta sig till relativt små barn, men illustrationerna matar alla med livlig fantasi och gör det svårt även för en 41-åring att somna efteråt. Härligt, ruskigt, läskigt och intressant!