På hugget med granarna

ASMOARP Under december månad är det högsäsong ute på familjen Perssons gård i Asmoarp.

Här pågår nämligen julgransförsäljningen för fullt.

Granarna står tätt på gården ute i Asmoarp. Inne i ladan ljuder ljuva toner av välkända jullåtar.

Det är Anna Nilsson och Anders Nicklasson sommed sina stämmor förgyller denna blåsiga lördag.

Lyktor med levande ljus är utspridda i lokalen och kransar av gran pryder de mörka träväggarna.

– Vi är åttonde generationen som driver gården, säger julgransodlarenMats-Ola Persson.

Hans söner är på plats för att hjälpa honom med granförsäljningen.

– Vi har rödgran, kungsgran och blågran. De odlas knappt en kilometer bort, säger ena sonen Nils-Joel Persson och nickar bort mot de gröna kullarna som omger gården. Han berättar vidare att den som vill kan få hugga sin egen gran.

– Sen har vi ju underhållning här också, för att få den rätta julstämningen.

För stora delar av familjen Persson i Asmoarp är det nämligen nu julen börjar.

Mats-Ola går in i den lilla stugan, som förr var ett hönshus. Här serveras värmande glögg och pepparkakor till besökare som tittar förbi.

– Detta är en 25-årig tradition. Mina pågar med respektive är alla engagerade. För oss är inte julen här på riktigt förrän vi är igång i ladan, säger Mats-Ola och fyller sin pappkopp med den varma, röda juldrycken.

Just tradition är viktig för familjen, när granförsäljningen och julstugan öppnar upp under årets sista månad.

– Vi vill att det ska vara en mysig helhetsupplevelse när familjerna köper sin julgran. Målet är att de ska komma i riktigt god julstämning hos oss, säger Mats-Ola Persson.

De flesta kunderna kommer de sista veckorna innan jul.

– Man sätter ofta in sin gran strax innan julafton. Det märks här, säger Mats-Ola.

I ett av ladans hörn står floristen Sofia Lindahl med ett gäng kollegor. De producerar julgrupper av gran och röda blomster.

– Många vill ta in naturen i hemmet på ett annat sätt än förr. Det kan vara lösa hyacinter i glas eller gran i vas, säger Sofia, som samarbetat med gården i drygt sju år.

– Det är kul att få vara kreativ under julen. Sen är det roligt att se hur fler och fler hittar hit till Asmoarp, avslutar hon.