Den amerikanske hiphopartisten Juice Wrld, har avlidit i en ålder av 21 år.

Han var född i Chicago med namnet Jarad Anthony Higgins och förra året tog musikkarriären fart då hans låt Lucid dreams hamnade på andra plats på Billboardlistan. En annan av hans stora hit är All girls are the same.

I somras spelade han på hiphopfestivalen Smash i Stockholm. Tidigare i år släppte han sitt andra album, Death race for love.