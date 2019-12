Popstjärnan Marie Fredriksson är död

Musik Marie Fredriksson har avlidit. Hon blev 61 år.

Marie Fredriksson föddes i Östra Ljungby i Klippans kommun 1958 men flyttade till Halmstad. Hon studerade under två år på 70-talet på Svalövs folkhögskola. Hon gjorde sig ett namn i mitten på 80-talet med soloalbum som Het vind från 1984 och Den sjunde vågen från året därpå.

Men det var 1986 som det som skulle bli hennes internationella genombrott tog sin början. Per Gessle, som just hade lämnat Gyllene Tider, och hon slog sig samman som duon Roxette med siktet inställt på den internationella marknaden. Till en början blev det dock inte mycket med den internationella lanseringen. Däremot gick det väldigt bra på hemmaplan för singlarna Neverending love och Soul deep, liksom för albumet Pearls of passion.

När det väl hände så hände det rejält. Då kom hit som Joyride, The look och It must have been love på ett pärlband. Den sistnämnda var bland annat med i den enorma filmsuccén Pretty Woman. Roxette hade under några år kring skiftet mellan 80- och 90-talet hade man fyra ettor och två tvåor på Billboard-listan och man turnerade över hela världen.Hon fortsatte under åren med Roxette att parallellt ge ut egna album på svenska.

2002 drabbades Marie Fredriksson av en hjärntumör och kampen mot sjukdomen sjunger hon bland annat på albumet The Change som kom 2004. 2009 stod hon på scen igen och under åren mellan 2010 och 2016 turnerade hon över hela världen med Roxette. 2016 slutade hon dock, på inrådan av sina läkare, att uppträda på scen.

På måndagsmorgonen avled Marie Fredriksson i sviterna av sin tidigare sjukdom, meddelar hennes management-bolag i ett pressmeddelande.

– Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela, säger Per Gessle i pressmeddelandet.

– Tack Marie, tack för allt. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor.

Marie Fredriksson blev 61 år gammal. Hon efterlämnar maken Mikael Bolyos och deras två barn Josefin och Oscar.