Skådespelaren Ron Leibman har avlidit i en ålder av 82 år.

Han gjorde sin filmdebut i Where’s poppa? (1970) och spelade sedan med Robert Redford i filmen The hot rock (1972).

För sin roll i serien Kaz (1978-1979) fick han en Emmy Award och han nominerades för en Golden globe i filmen Christmas Eve (1986).

Ron Leibman fick en Tony award 1993 för sin roll i Angels in America. Bland några de många övriga tv-serier och filmer han medverkat i kan nämnas Hawk, (1966), Slaughterhouse-five (1972), The art om crime (1975), Norma Rae (1979), Rhinestone (1984), Seven hours to judgment (1988), Murder, she wrote (1990 till 1992), Law & order (1995 till 2000), The practice (2003), The sopranos (2006) och Archer (2013 till 2016).