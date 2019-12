Dopning och idrott är tyvärr riktig storpolitik

Idrott och politik hör inte ihop, sägs det. Ändå kommer det hela tiden bevis på motsatsen, ja till och med att idrott är storpolitik.

Under måndagen beslutade Wada, den internationella antidopningsorganisationen, att stänga av ett helt land från deltagande i OS och VM. Ryssland stängs ute i fyra år efter en omfattande dopningsskandal som landet sedan gjort ännu värre genom att lämna in manipulerade prover, ha tagit bort prover och skrivit fejkade meddelanden för att kasta all skuld på en före detta chef.

Det finns hur många infallsvinklar som helst att skriva kring detta, och det står helt klart att bakom dopning står mäktiga finansiella krafter som gör att det blir farligt att vara visselblåsare eller journalist. Den ryska chefen som nu får all skuld hoppade av och tvingas gömma sig i USA och andra har hittats döda under oklara omständigheter.

Ryssland är inte det enda landet där dopning är ett problem, men det är ryssarna som nu med all rätt är det svarta fåret. Landet borde straffas ännu hårdare. Varför ska ryska idrottare över huvud taget få delta i OS och VM? Det får de nämligen, fast utan sin nations flagga. Och varför gäller det inte fotbolls-EM i sommar?

Hur det ska gå att komma tillrätta med dopning i ett globalt perspektiv kan nog ingen svara på. Den omfattande korruptionen på den höga nivån måste minska och de modiga och rakryggade måste få stöd.

Katarina Erlingson