Magneten hjälper Musikhjälpen

Hässleholm

Efter förra årets fantastiska engagemang då Hässleholmsborna strömmade till Magneten för att återbruka och samtidigt rädda liv väljer man i år att göra om engagemanget.

För varje kilo som kom in i Magnetens återbruksbutik under tisdagen, och kommer in i morgon torsdag, skänks 10 kronor till Musikhjälpen.

Hässleholm Miljö har stöttat Musikhjälpen sedan 2015.

Förra året uppmärksammades Musikhjälpen genom att uppmuntra hässleholmarna till återbruk.

Totalt kom det in 593,7 kg i återbruksbutiken och det var ett högt tryck i butiken då många kommuninvånare ville vara med och bidra.

– Musikhjälpen är ett fantastiskt engagemang som lyfter många viktiga frågor, vilket vi såklart vill vara med och bidra till, säger Emma Krantz, kommunikatör på kommunen.

I Magnetens återbruksbutik kan man byta ut sina gamla saker mot nya.

Ta med saker som inte längre behövs eller används och åk hem med andra saker som hittas i butiken.

Sakerna som lämnas in kan vara alltifrån kläder till heminredning, böcker och leksaker.

Dock ska man enkelt kunna bära allt själv, Man tar inte emot större möbler.

Magneten drivs av Hässleholms kommun, Hässleholm Miljö AB och Origo, som är ett projekt finansierat av EU:s socialfond.

Återbruksbutiken har öppet mellan kl. 14-18.