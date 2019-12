Greta Thunberg ”Årets person”

UTRIKES Greta Thunberg har utsett till "Årets person" av Time Magazine. Hon gör således namn som Barack Obama och Mark Zuckerberg sällskap på listan.

Ända sedan 1927 har den amerikanska tidskriften Time Magazine utsett ”Time´s person of the year”, årets person. Utmärkelsen går till den person som varit mest inflytelserik i världen under året. På gott och ont. I år är det den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg som tar emot utmärkelsen. Hon blir därmed också den första svensken som fått den prestigefyllda utmärkelsen.