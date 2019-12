Förskolor inrymdes efter skottlossning

Hässleholm "Inga barn kommer att få gå hem själva."

Med anledning av skottlossningen på Trebackalånggatan under torsdagseftermiddagen inrymdes elever personal på Ljungdalaskolan, Fyrklöverns förskola, Treklövern och Ängslyckans förskolor. Vilket betyder att man låser in sig i respektive lokaler.

Vid 16-tiden skickade kommunen ut information om att ”berörda rektorer bedömer att läget är under kontroll och att skottlossningen inte har något samband med skolan eller förskolorna”.

Ljungdalaskolan ber vårdnadshavare att hämta sina barn, och meddelar att inga barn i nuläget kommer att få gå hem på egen hand.

Förskolebarnen kan hämtas på respektive förskola i vanlig ordning.