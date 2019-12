GBF har firat sina 70 år

Hässleholm

Hösten 1969 bildades Göingebygdens Biologiska Förening (GBF) av bland andra konservator Stig Linder och några biologilärare vid stadens skolor.

En av de första exkursionerna gick till området runt Hovdala slott, där man exempelvis observerade den då sällsynta gladan. En fågel som sedan fick spela huvudrollen i föreningens logotyp.

Den 15 november i år samlades så drygt 50 GBF:are i Fredholms matsalar på Norra Station i Hässleholm för att fira föreningens 70 år. Ordförande, Tommy Nilsson hälsade välkommen och bjöd in till en härlig måltid.

Efter måltiden omgrupperade sällskapet till en näraliggande sal, där man bjöds på en gedigen och mycket trevlig tillbakablick på vad som förevarit i föreningen under sjuttio år.

Arne Gustavsson, föreningens nestor, stod för framförandet. Han berättade om allt, från då föreningen bildades fram till våra dagar.

Exkursioner, långresor, inventeringar, utställningar, tidskriftsutgivning, unga och gamla GBF:are passerade revy under föredragningen – och några hyllades speciellt för sina insatser för GBF.

Thomas Johnsson presenterade som hastigast 12 punkter, som styrelsen vill satsa på under kommande år.

– Viktigast av allt är att främja den biologiska mångfalden inom vår kommun, och till nästa år hoppas vi mycket på en satsning för barn, ungdomar och familjegrupper med syftet att få in yngre personer i vår förening, sade han bland annat.

Idag har föreningen cirka 850 medlemmar.