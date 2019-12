Många skånska Grammischanser

Ozzy, Guleed, Smith & Tell, Höör Barock, Helsingborgs symfoniorkester och så Lasse Stefanz, Donnez och Perikles. Det finns gott om skånska grammishopp 2020. Det stod klart när nomineringarna presenterades på torsdagen.

Den 6 februari är det dags för Grammisgala och störst vinstchanser har Molly Sandén med fem nomineringar och Einár med fyra. Bägge finns med i den tunga kategorin årets artist tillsammans med Mabel, Snoh Aalegra och Veronica Maggio.

Molly Sandén har också möjlighet att vinna årets album tillsammans med Snoh Aalegra, Tove Lo, Henok Achido och Sarah Klang.

Bland skånska artister är de två Malmörapparna Ozzy och Guleed nominerad. Den förstnämnda till årets hiphop och den andra till årets nykomling.

Andra nominerade skåningar är countrypopbandet Smith & Tell som är nominerade till årets textförfattare och så får Dan Laurin och Höör Barock konkurrera med Malin Byström / Helsingborg Symphony Orchestra /Stefan Solyom om årets klassiska.

I kategorin årets nykomling ställs Guleed mot Einár, Jacob Mühlrad, Jelassi och Victor Leksell.

Övriga nominerade i kategorin årets kompositör, förutom Smith & Tell, är Ilya Salmanzadeh, Linnea Södahl och bandet Amason (Amanda Bergman, Gustav Ejstes, Nils Törnqvist, Pontus Winnberg, Petter Winnberg).

I kategorin årets dansband finns det också gott om skånska vinstchanser. Här hittar vi Lasse Stefanz, Donnez och Perikles som tävlar mot Arvingarna och Magnus Carlsson.

Grammis har denna gång en kategori mindre än tidigare eftersom årets barnmusik tagits bort.

– Det här ger dåliga signaler. Barnmusiken är viktig. Barn behöver verkligen sin egen musik. De drabbas ju överallt av så mycket annat som strömmar omkring och som är avsett för vuxna öron, sade Gullan Bornemark till SVT:s Kulturnyheterna om detta vid ett tidigare tillfälle.

Även bortgångne Tim Berling, Avicii, är nominerade i flera kategorier.

Det postuma albumet TIM finns med både som årets elektor/dans och årets låt och han är också nominerad till årets kompositör och årets producent.

Övriga nominerade till årets låt är för övrigt Katten i trakten av Einár, Sunnanvind av Mares, Rosa himmel av Molly Sandén och tillfälligheter av Veronica Maggio.

Ett urval av Grammisnomineringarna för 2020:

Årets album:

Henok Achido – Bror Utan Sol (Bland Rök och Stearin),

Molly Sandén – Det bästa kanske inte hänt än,

Sarah Klang – Creamy Blue

Snoh Aalegra – – Ugh, those feels again

Tove Lo – Sunshine Kitty

Årets artist:

Einár

Mabel

Molly Sandén

Snoh Aalegra

Veronica Maggio

Årets dansband:

Arvingarna – I Do

Donnez – Med stora steg

Lasse Stefanz – Night Flight

Magnus Carlsson – Från Barbados till Gamla Stan

Perikles – Den coolaste bruden i byn

Årets folkmusik:

Drömkväde – Drömkväde

Sara Parkman – Vesper

Sofia Karlsson with Mattias Pérez & Daniel Ek – Guitar Stories vol. III

Väsen – Rule of 3

Willemark/Knutsson/Öberg – Svenska Låtar

Årets hiphop:

Dree Low – Flawless

Einár – Första Klass

Ozzy – SEXAN

Parham – Vårt paradis

Z.E – MER ÄN RAP

Årets hårdrock/metal:

Candlemass – The Door To Doom

Entombed A.D. – Bowels Of Earth

Hammerfall – Dominion

Opeth – In Cauda Venenum

The Flower Kings – Waiting For Miracles

Årets jazz

Isabella Lundgren – Out Of The Bell Jar – A Tribute To Bob Dylan

Martin Hederos – Era spår

Oddjob – Kong

Per Texas Johansson – Stråk på himlen och stora hus

Tonbruket – Masters of Fog

Årets klassiska:

Broman/Crawford-Phillips/Musica Vitae – Fanny & Felix Mendelssohn: Double Concerto & String Quartet

Dan Laurin och Höör Barock – Golovinmusiken / The Golovin Music

Malin Byström / Helsingborg Symphony Orchestra /Stefan Solyom – Orchestral Songs

Peter Mattei & Lars David Nilsson – Schubert: Winterreise, Op.89, D.911

Stenhammar Quartet – Debussy – Teilleferre – Ravel

Årets kompositör:

Amanda Bergman, Gustav Ejstes, Nils Törnqvist, Pontus Winnberg, Petter Winnberg

Ilya Salmanzadeh

Linnea Södahl

Maria Jane Smith och Victor Thell

Tim Bergling, Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark, Isak Alvérus, Carl Falk, Joakim Berg, Lucas Von Bahder, Marcus Thunberg Wessel, Martin Svensson

Årets låt:

Avicii – SOS (feat. Aloe Blacc)

Einár – Katten i trakten

Mares – Sunnanvind

Molly Sandén – Rosa himmel

Veronica Maggio – Tillfälligheter

Årets nykomling:

Einár – Första Klass / NUMMER 1

Guleed – 50 Grader i februari

Jacob Mühlrad – TIME

Jelassi – Port 43

Victor Leksell – Klär av dig, Allt för mig

Årets rock:

Hurula – Klass

Mando Diao – BANG

Millencolin – SOS

ShitKid – [DETENTION]

Takida – Sju