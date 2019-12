väder En Lucia som kommer ridande över en snögistrande äng? Glöm det!

– Blir det någon reva i molntäcket så har vi tur, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Ta en djup klunk av kaffet och stålsätt dig. Det här är ingen rolig läsning, I alla fall om du inte gillar regn och mörker.

– Vi får lysa upp det med lucialjusen, säger Lisa Frost.

Själva lucia på fredag blir det åtminstone inte så mycket nederbörd under.

– Men det kan komma en del i de norra delarna av Skåne under eftermiddagen. Det är ändå en gråmulen dag som vi har att vänta.

Och då pratar vi ändå om den bästa delen av vädret för den kommande tiodagarsperioden. För sedan kommer helgen och med den …

– Att kalla det väderomslag vore väl kanske dumt men det kommer ändå en mer omfattande nederbörd i helgen. Det drar in natten mot lördag eller tidigt lördag morgon och sedan ligger det och bara pumpar på med regn. Under lördag kväll kan det i de inre delarna av Skåne finnas inslag av blötsnö.

Med tanke på att temperaturen kommer ligga mellan en och fyra plusgrader under helgen så är dock oddsen för att snön ska bli liggande mycket dåliga. Någon större förändring till söndagen är inte heller att vänta.

– Det är fortsatt den här sydostliga vinden som för in nya nederbördsområden.

Det här blir man ju inte jätteglad över …

– Nej, jag förstår det. Det är svårt att se någonting positivt med det. Och ser man till nästa vecka blir det ingen större förändring. Det är flera nederbördsområden som letar sig in.

Men efter det, till julhelgen, så vänder väl temperaturen nedåt så att vi kan få ett fint snötäcke lagom till julaftonsmorgon?

– Jag önskar att jag kunde säga så. Nu gäller prognosen bara för tio dagar framåt och under den så är vädret milt så den nederbörd som blir, blir i form av regn. Men det är tio dygn – det sista ordet inför julhelgen är verkligen inte sagt än. Det är väldigt svårt att säga hur julen kommer att bli.