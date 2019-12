Vi skriver det vi ser och vad vi vet

krönika

Skottdramat på Trebackalånggatan, där två män sköts ner mitt på torsdagseftermiddagen utanför tre förskolor, är en händelse som kräver mycket av Norra Skånes medarbetare.

För att hantera en så extrem händelse handlar det om att hålla sig till våra principer och det vi kan som erfarna yrkespersoner.

I det akuta skedet gäller det att få ut information om händelsen som, i det här fallet, kom från polisen, i vår webbtidning så fort som möjligt för att läsarna ska få all tillgänglig information.

I samma ögonblick ger sig också reportrar ut till platsen.

Vi rapporterar det vi ser, tar bilder och berättar det vi vet.

Det där sista är viktigt. Vi rapporterar det vi vet, alltså det vi kan få bekräftat från i det här fallet polisen, rättsväsendet och ansvariga för Ljungdalaskolan och de tre förskolorna.

Vi vidarebefordrar inte rykten och obekräftade uppgifter, det vill säga exakt sådant som sociala medier och andra kanaler levererar i ett aldrig sinande överflöd.

Det innebär dock inte att vi inte tar del av både rykten, obekräftade uppgifter och tips.

En del av dessa rykten och annan lös information kan användas till att ställa frågor för att få fram ytterligare bekräftad och relevant information till våra läsare.

Det är så seriöst och ansvarsfullt nyhetsarbete ser ut i stora drag.

Att vara en seriöst arbetande tidning som Norra Skåne innebär också att tala om när det blir fel i tidningen.

Det gör vi under rubriken ”Norra Skåne rättar”.

Vi försöker inte gömma undan felen under omskrivningar eller försköningar.

En spade är en spade och inte en grep, behöver vi rätta så gör vi det.

Något alla tidningens läsare dock kan vara fullständigt trygga med, är att Norra Skåne aldrig medvetet gör fel eller med flit ägnar sig åt att sprida felaktig information.

Vårt uppdrag är och förblir att vara på plats där det händer, när det händer och via vårt journalistiska arbete också få fram varför det händer.