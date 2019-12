Hässleholm

Under förra tisdagen blev personalen på en skola i Hässleholm varse att en av deras elever bar kniv under skoltid.

Personalen kunde dock beslagta kniven från eleven, som är 13 år gammal, innan något allvarligare inträffade. Skolan har skickat in en anmälan om brott mot knivlagen till polisen.