Malmögalleristen Per-Olov Börjeson har avlidit, 89 år gammal, meddelar Sydsvenskan.

Sedan Per-Olov Börjeson startade Galerie Börjeson 1969 har han ofta varit rubrikernas man. Inte bara för den konst han visade och producerade; när han till exempel visade sin nya idé till hur han tyckte at Malmö FF:s damlag borde klä sig var det många som gick i taket.

På senare år har han bland annat märkts genom att han donerat konstnären Tony Craggs verk Points of wiew till Malmö stad; det står utanför Malmö konsthall.

Han gjorde gåvan som ett minne av hustrun Elna, som han drev galleriet tillsammans med. Hon gick bort 2011; själv slutade han arbeta med det tre år senare.

Per-Olov Börjeson hade också ett stort fastighetsinnehav i Malmö; flera av husen såldes nyligen vid en stor auktion.

Per-Olov Börjeson var för övrigt en av de första att flytta in i Turning Torso och fastän han var starkt förknippad med Malmö identifierade han sig mer som Vellingebo.

Han gick bort den 23 november.