Polis söker tips efter hittad bil med skotthål

Kristianstad En polispatrull anträffade på söndagen vid lunchtid en parkerad bil med skotthål vid Gamlegården. Polisen söker nu vittnen till skottlossningen, då man misstänker mordförsök.

En polispatrull upptäckte den beskjutna personbilen på Tvedegårdsvägen, intill vårdcentralen. Platsen spärrades av och kriminaltekniker har utfört en brottsplatsundersökning. Personbilen har tagits i beslag och bärgats från platsen.

Skottlossningen mot personbilen tros ha ägt rum sent under lördagskvällen eller under natten mellan lördag och söndag.

Det ska ha uppkommit oklarheter kring vilken tid personbilen anträffades, men det som gäller är runt 12-tiden på söndagen.

Polisen söker nu vittnen till händelsen och vill gärna komma kontakt med den som sett eller hört något som kan sättas i samband med skottlossningen.

En anmälan om försök till mord är upprättad. Närmare omständigheter kring händelsen vill polisen inte gå ut med i nuläget: ”På grund av förundersökningssekretess kan polisen just nu inte lämna fler uppgifter om ärendet”, uppges på polisens hemsida.