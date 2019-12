Den amerikanske skådespelaren Danny Aiello, har avlidit i en ålder av 86 år.

En av hans första roller var i Bang the drum slowly (1973), där även Robert DeNiro var med. Därefter spelade han småskurken Tony Rosanto i Gudfadern II (1974).

Han gjorde även rollen som pizzaägaren Sal Frangione i Spike Lees film Do the ringt thing (1989), för vilken han blev nominerad till en Oscar i klassen Bästa manliga biroll.

Han sjöng även, som i filmen Höken är lös (1991) och i Lasse Hallströms Once around, Mannen som inte passade in (1991).

Bland några av de många filmer Danny Aiollo medverkat in kan nämnas Blodsbröder (1978), Gatans kungar (1980), Fort Apache, The Bronx (1981), Kairos röda ros (1985), Protector – mannen utan fruktan (1985), Harlem nights (1989), Höken är lös (1991), Mambo café (2000), Mail order bride (2003), The last request (2006) och Stiffs (2010).