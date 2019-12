Dösjöbro har tappat hela sitt A-lag

Magnus Westin, senioransvarig i Dösjöbro IF, är orolig för framtiden och hoppas på hjälp från MFF efter malmöklubbens övertag av så gott som hela A-truppen. 8Arkivbild

När Malmö FF presenterade sitt nya damlag innebar det samtidigt en rejäl smäll för Dösjöbro IF som tappade 14 spelare till MFF och i dag står med ett division ett-kontrakt men helt utan A-lagsspelare i truppen.

– Vi hade runt 20 spelare. Förutom hela gänget som gick till MFF så valde andra att gå tillbaka till sina moderklubbar eller välja andra alternativ när de insåg att vi inte skulle ha ett lag för toppstriden, förklarar Dösjöbro IF:s senioransvarige Magnus Westin.

– Av de som spelade i division ett förra säsongen har vi inga kvar.

Kvar finns förstås F17-truppen och så hoppas man på att få några nya namn klara i dagarna.

– Kvällens träning blir extremt viktig för oss. Vi har fyra-fem som ska komma på provträning och ytterligare några som ska komma och titta. Vi får se vad det ger.

Magnus Westin har under det senaste dygnet flera gånger påpekat i media att han har full respekt för de spelare som valde att ta chansen i MFF.

– Ingen skugga ska falla över spelarna. Men att det här har satt oss i en väldigt svår situation är helt klart. Särskilt som bomben small så sent att övergångsperioden var över och vi plötsligt stod utan spelare och utan ledarstab vid en mycket svår tidpunkt på säsongen.

Magnus Westin påpekar att man har en dialog med Malmö FF, som lovat att bistå med någon form av hjälp.

– Jag har inte hört något därifrån ännu. Men hoppas att höra något snart.

Exakt hur den hjälpen skulle kunna se ut vill han inte gå in på, eftersom det är en dialog han vill ha direkt med MFF och inte via media.

Men klart är att Dösjöbro IF behöver någon form av ekonomisk hjälp för att klara den akuta situationen – och framför allt spelare.

– De hade ju 130 ansökningar till sitt nya damlag och har en bra organisation för rekrytering. Bland de ansökningar de haft finns ju uppenbarligen spelare som är beredda att röra på sig och kanske kan några av dem vara intresserade av att spela hos oss i division ett.

Att rekrytera en tränarstab och få ihop ett A-lag är viktigt inte bara för att behålla klubbens division 1-status utan även för klubbens ungdomsverksamhet:

– Det finns såklart en oro bland våra unga spelare och bland föräldrar. Ungdomarnas förebilder har ju försvunnnit och det går heller inte bara att rakt av lyfta upp F17-spelare i division 1. Alla behöver information om vad som väntar och det så fort som möjligt, förklarar Magnus Westin.