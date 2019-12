Döms för vållande till död

LOMMARP

Farthållaren var ställd på 100 km/h när bilen framfördes på riksväg 21. Plötsligt såg föraren att trafiken framför stod helt still, och han körde in i den färdtjänstbil som var närmast framför. Kvinnan som var passagerare i färdtjänstbilen skadades så svårt i olyckan att hon avled.

Under torsdagen dömdes mannen som kört bilen som inte uppmärksammat att trafiken stannat upp. Han dömdes för vållande till annans död, men friades från punkten om vårdslöshet i trafik. Tingsrätten konstaterar att mannen varit oaktsam som inte haft tillräcklig kontroll på trafiksituationen framför, men att han inte tagit någon medveten risk eller varit allvarligt oaktsam i sitt agerande.

Påföljden blev villkorlig dom och 80 dagsböter à 200 kronor, totalt 16 000 kronor. Dessutom ska han betala yrkat skadestånd till dödsboet, om knappt 10 000 kronor.