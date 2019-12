Osby/LOSHULT

I helgen ska julen sjungas in i såväl Osby som Loshult.

På lördag, 21 december, blir det ”Vi sjunger in julen” i Loshults kyrka med start klockan 16. Kyrkokören och Må Bra-kören är på plats under ledning av Vidar Lundbäck och Elisabet Bertilsson. Olof Lundbeck, Max Kristiansson och en rad solister och instrumentalister från körerna höjer också stämningen.

På söndag, 22 december, är det Osbys tur att bjuda på ”Vi sjunger in julen” i kyrkan. Uppställningen består av Diskanten, Mixturen, Ungdomskören och Kyrkokören samt Bernt-Ove Kroon (klaviatur), Mats Lindskog (bas) och Ingrid Almfjord (dirigent).

Präst den här söndagen i Osby kyrka är Hans Eriksson.