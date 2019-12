Glimåkra

Någon gång under natten till onsdagen genomfördes ett inbrott på en gård i Glimåkratrakten. Först ska en eller flera gärningspersoner ha tagit sig in i ett garage. Väl där ska strålkastarna som lyste upp gården ha kopplats ur. I skydd av mörkret ska gärningspersonen ha tagit sig in i en olåst källare och tillgripit två ficklampor innan gården lämnades.