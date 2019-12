Trump ställs inför riksrätt

Utrikes En majoritet i representanthuset röstar för att USA:s president Donald Trump ska ställas inför riksrätt.

Representanthuset genomförde två omröstningar, skriver Washington Post.

I båda fallen blev resultatet att presidenten skulle ställas inför riksrätt och gällde dels maktmissbruk och dels att Trump ska ha hindrat kongressens utredning.

– Den 18 december – en stor dag för konstitutionen, men en sorglig dag för USA, inledde Nancy Pelosi, representanthusets talman den presskonferens som hölls efter debatten.

Donald Trump själv tar beskedet om riksrätt med jämnmod.

Under ett väljarmöte förklarade han att det inte kändes som att han ställts inför riksrätt.

– Efter tre år av häxjakt, bluffar och lurendrejerier försöker demokraterna ikväll ogiltigförklara rösterna från tiotals miljoner patriotiska amerikaner, sa han enligt Washington Post.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019