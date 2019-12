Fokus på brottsoffret

När man talar om brott och straff hamnar fokus alltför ofta på gärningsmännen. Det är välkommet att regeringen i någon mån vill flytta fokus till brottsoffren genom att höja skadeståndet till brottsoffer och förändra reglerna för hur pengarna drivs in och utbetalas, till offrens fördel. Morgan Johansson talar om en signifikant höjning av ersättningarna framöver, vilket är en god idé ur rättviseperspektiv.

Pengar kan inte ersätta en avliden anhörig eller bota ett trauma. Men om man ska ge ersättning så måste den verka rimlig i förhållande till händelsen eller brottet. Det har ibland betalats ut så låga summor till brottsoffer att det nästan känts hånfullt. Bland har den diskussionen förekommit i samband med ersättning till offren för terrordådet på Drottninggatan. Att få ekonomisk ersättning kan göra att orosmomentet med extra kostnader eller inkomstbortfall i samband med brottet i alla fall försvinner.

Regeringen vill också avskaffa ett absurt undantag. Kriminella som suttit häktade utan att dömas och fått skadestånd för det slipper i nuläget använda de pengarna för att betala skulder de har till offer för tidigare brott som de begått. Det är redan tillräckligt svårt för brottsoffer att få ut pengarna som gärningsmän ska betala. Ofta finns inget att hämta in och endast en tredjedel av offren får ut pengarna. Under de omständigheterna är det absurt att man fredar brottslingarnas ekonomiska tillgångar. Varför man ska trygga gärningsmännens ekonomi framför offrens är obegripligt. Givetvis ska de tvingas använda resurser de har till sitt förfogande.

Rubriceringen kan kännas något mindre viktig i sammanhanget, men ”sveda och värk” har aldrig varit idealiskt som beskrivning så det är också en god idé att komma fram till en annan rubricering, som regeringen föreslår. Att bli våldtagen eller uppleva att en anhörig mördas är trots allt betydligt värre än ”sveda”. Det skadar inte att använda sig av ett modernare språk.