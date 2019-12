Khashoggis mördare får dödsstraff

Utrikes Under måndagen föll domen mot de elva personer som åtalats för mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

Fem döms till döden, tre får fängelse och ytterligare tre släpps på fri fot.

Mordförhandlingarna hölls i en rättegångssal i Riyadh, Saudiarabien, under måndagen, skriver brittiska BBC.

Mordet på Jamal Khashoggi nådde världspressen samma dag som dådet utfördes.

Sista gången han sågs var vid ett besök på det Saudiarabiska konsulatet i den turkiska staden Istanbul i början av oktober förra året.

Han befann sig på konsulatet för att få ut papper som möjliggjorde ett giftermål med fästmön Hatice Cengiz.

Men något bröllop blev det aldrig.

Väl inne på konsulatet mördades nämligen Khashoggi.

Mordet har kunnat bekräftas av ljudinspelningar framtagna av turkiska underrättelsetjänsten.

Enligt internationella bedömningar var det saudiska statsmän som utförde gärningen, på uppdrag av kronprins Mohammed bin Salman.

Kronprinsen har dock vid upprepade tillfällen förnekat inblandning i mordet och på måndagens rättsförhandlingar fanns han inte med bland de åtalade.

Saudiska myndigheter har istället konstaterat att mordet var resultatet av en ”hemlig attack” och elva personer, vars namn inte tillkännagetts, ställdes under måndagen, 23 december, inför rätta för ”den hemliga attacken”.

Av de elva frikändes tre personer. Fyra andra dömdes till totalt 24 års fängelse för inblandning i mordet.

De överblivna fem personerna dömdes till döden, för att ha ”utfört och aktivt deltagit i mordet på offret”, skriver BBC.

Domen har redan timmarna efter rättegången rönt internationell kritik. I ett uttalande på Twitter fördömde människorättsaktivisten och FN-medarbetaren Agnès Callamard utfallet:

– Kontentan: torpederna är skyldiga och döms till döden. Hjärnan bakom brottet går inte bara fria, de har knappast varit föremål för utredningen eller rättegången. Det här är antitesen av rättvisa. Det är ett skämt.

j) Bottom line: the hit-men are guilty, sentenced to death. The masterminds not only walk free. They have barely been touched by the investigation and the trial. That is the antithesis of Justice. It is a mockery.

