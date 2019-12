Tio profiler gör upp – vem var bäst i Göinge 2019?

sport Vid den här tiden är det dags att summera det gångna året. Det gör Norra Skånes sportredaktion bland annat genom att utse den individuella utövaren och den föreningen som har stått för de bästa insatserna under året i tidningens spridningsområde.

Vilken av kandidaterna som tilldelas den 22:a individuella Norra Skåne-pokalen kommer att avslöjas i januari.

I morgon presenterar vi de fem föreningar som har chansen att få pokalen – här är de individuella.

Wictor Petersson, kulstötaren från Häglinge, har haft en fantastisk säsong där den magiska 20-metersgränsen till slut sprängdes. Som längst blev det 20,70 vilket också gjorde att han fick vara med på VM i Qatar. Det blev ett brons i U23-EM på hemmaplan i Gävle samt guld på SM både ute och inne. Till detta kan läggas seger i Finnkampen och ett JSM-guld.

Emil Martinsson har hunnit fylla 40 men viltmålsskytten som representerar Osby Jaktskytteklubb visar inga tecken på att sakta ned. Bland årets medaljskörd märks individuellt silver i blandade lopp samt lagsilver i regelbundna lopp och lagbrons i blandade lopp vid sommarens EM i Ungern. Vid luft-EM i Kroatien blev det lagguld i blandade lopp och lagsilver i running target.

Daniela Gherman gjorde under året sina första internationella seniormästerskap när hon var med på både EM och VM. Ganska blygsamma placeringar till trots är det en nivå som få svenska tyngdlyftare uppnår. Hon tog också dubbla brons vid U23-EM, försvarade sitt SM-guld och var med i Sörbys lag som blev tvåa i damernas elitserie. Hon avslutade året med att sätta tre personliga rekord i Finnkampen – och två av dessa var för övrigt även nya svenska bästanoteringar.

Jenny Wegner plockade VM-guld i dubbel med Josefin Hermansson och VM-silver i lag tillsammans med systern Cajsa. Jenny vann även SM-guld med Spader Dam. Tillsammans med Hermansson har hon blivit nominerad till två av landets finaste idrottspriser. Duon är en av åtta som är nominerade till folkets pris, det anrika Jerringpriset, och i kategorin ”Årets lag” på Idrottsgalan.

Cajsa Wegner från BK 59:an tog VM-silver med det svenska 5-mannalaget i Las Vegas där hon även kom femma i dubbel. Hemma i Sverige blev det ett SM-guld med Spader Dam.

Malin Josefsson och hästen Golden Midnight var med i det svenska laget som tog EM-brons i lagfälttävlan i tyska Luhmühlen. De säkrade därmed också en OS-biljett. Vesslarpsryttaren vann under året även Nations Cup med Sverige och var 22:a i Badminton i den femstjärniga klassen.

Pontus Jönsson är bara 23 år gammal men Malasonen, numera boende i Hässleholm, är trots sin unga ålder en av veteranerna inom motocrossporten. I år tog Jönssob sitt första SM-guld i klassen MX 2 som han avgjorde redan innan sista deltävlingen.

Emilia Rönningdal från Hässleholm lyckades ta SM-brons på 200 meter fritt vid kortbane-SM där det även blev en andraplats vid JSM. S71-simmaren som numera bor i Helsingborg deltog också på JEM i ryska Kazan under sommaren. I somras blev det ett guld för henne på 400 meter medley när hon gjorde sitt allra sista Sum-sim.

Sandra Adolfsson har under året varit en dominant i Vittsjö GIK. Tillsammans med Alexandra Benediktsson bildade hon ett mycket svårforcerat innerbackspar, något som bevisades av att Vittsjö med endast 13 insläppta mål på 22 matcher var det allsvenska lag som släppte in överlägset minst antal mål. Det var en stor anledning till Vittsjös skrällartade lilla silver. Sandra har under året också ingått i förbundskapten Peter Gerhardssons landslagstrupp.

Mike Andrew hade en riktig supersäsong 2019 när han med 28 mål gjorde över hälften av IFK Hässleholms mål. Med det så var han den som gjorde flest mål i landets sex division 2-serier. IFK-anfallaren bjöd Österåspubliken på många vackra mål under året.