Klart med 23 infoplatser

Hässleholm

Ett tvåårigt projekt med att inrätta platser för enklare turistinformation, Infopoints, avslutades under förra veckan. Projektet hade som mål att ordna 20 informationsplatser, resultatet blev dock 23 på olika platser in kommunen. Informationsplatserna har tagit fram och byggts upp tillsammans med företag inom besöksnäringen, dagligvaruhandeln och föreningar. Pengar till projektet har kommit från Ledar Lag PH Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Under förra veckans slutkonferens berättade projektledaren Ida Flygare om projektet.

Hon är nöjd med arbetet och stakar samtidigt ut fortsättningen.

– Vi arbetar vidare med att skapa förutsättningar för besökare att stanna längre, återkomma hit och sprida budskapet om destinationen, både fysiskt och digitalt. Nästa steg kommer också att bli en satsning på utökat ambassadörskap hos lokalbefolkningen och taxi- och busschaufförer till exempel, säger hon.

Infopoints finns på en rad platser i kommunen, bland annat på så skilda verksamheter som Hässleholms museum och Hörja Café.