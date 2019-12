Välkomna initiativ mot slöseri

På Skånes sjukhus är matsvinnet enormt. Förmodligen kastas motsvarade 2000 portioner per servering. Region Skåne har planer på att minska ”tallrikssvinnet” med ytterligare 50 procent. Om man ska vara realistisk kommer det alltid att finnas matsvinn på sjukhus. Men personal från sjukhusköken berättar för Sydsvenskan att mat skulle kunna avbeställas med kort varsel om patienten inte vill äta. Det fungerar dock bara om man lagar maten direkt på sjukhuset. De som har externa leverantörer, som Lund och Malmö, kan inte göra så. Att patienten skulle kunna få välja portionsstorlek låter också smart. Eftersom ”råkosten” ofta kommer tillbaka orörd kanske man måste ge upp kostcirkeln under sjukhusvistelsen. Att patienterna oftast äter upp efterrätten är intressant. Det finns trots allt en hel del efterrättsliknande mat som också är nyttig. Att sälja rester till halva priset till allmänhet och personal i sjukhusets restaurang är en mycket bra idé.

I Hässleholm ska under nästa läsår skolpersonal kunna köpa med sig överbliven mat hem som matlåda för en mindre summa, istället för att maten slängs. Det har länge funnits ett slags ”matjante” i Sverige, där man hellre slängt mat än att det blir ”orättvist” om personal får äta av det som är ämnat för äldre eller skolbarn. Det är givetvis alltid bättre att maten kommer till nytta och som skattebetalare bör man bli arg om mat slängs, inte om den äts upp av någon som uppskattar den.