fredag 27 december 2019 Tidningsinformation
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Publicerad
Bjärnums första spelare klara
- Sport idag 19:38Bjärnums första spelare klara
- Hässleholm idag 11:31Tyringe lånar Osbys kapten
- Hässleholm idag 04:30IFK värvar från Mjällbys J-lag
- Hässleholm idag 04:30Tränarskifte i tabelljumbon
- Hässleholm 26/12 17:41Tyringe plockar in Eric Henriksson
- Sport 26/12 17:39Zlatan uppges vara klar för Milan
- Hässleholm 26/12 15:21Celec lämnar Tyringe
- Hässleholm 24/12 15:30Tuff kamp om 22:a bucklan