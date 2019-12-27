Redan Prenumerant?
Få tillgång till PREMIUM här!
fredag 27 december 2019 Tidningsinformation
PREMIUM
Publicerad

Bjärnums första spelare klara

Fotboll

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Norra Skåne Premium
  • NorraSkåne.se - Alla artiklar på NorraSkåne.se
  • Norra Skåne-kortet - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din mejlkorg
Annons
5 myter om Skånetrafikens nya biljettsystem

5 myter om Skånetrafikens nya biljettsystem

Skånetrafiken

Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig hos Skånetrafiken reder ut de 5 vanligaste myterna.
Senaste sportnyheterna
Tävla med Jannes Julnötter

Tävla med Jannes Julnötter

Sport Vinn trisslotter med gammal och ny sportkunskap.
Petersson kan satsa vidare mot höga mål

Petersson kan satsa vidare mot höga mål

stöttning Ingår i SOK:s framtidsprogram Topp och Talang

Succéduon kör på

Succéduon kör på

fotboll Ekstrand och Mårtensson bygger vidare – mot Champions League.
Lucchesi stiger i graderna

Lucchesi stiger i graderna

karate Lars Lucchesi är hemma igen efter en oförglömlig resa. 
Hjärnskakningen stoppade hans karriär

Hjärnskakningen stoppade hans karriär

ishockey Erik Andersson åkte på många smällar under sin karriär. Den sista glömmer han aldrig. 
Alla SHL-lagen anväder kylhjälmen

Alla SHL-lagen anväder kylhjälmen

ishockey Snabb nerkylning av huvudet för att lindra skadorna och korta rehabtiden.
Fischer 16:e bäst i världen

Fischer 16:e bäst i världen

fotboll Amerikanskt i topp när världens bästa fotbollsspelare utsågs.

Tipsa oss!

0451-745 133
nyhetschefen@nsk.se

Chefredaktör

Carl Johan Bauler
carl-johan.bauler@nsk.se

Nyhetschef

Katarina Bexell
0451-745 133, nyhetschefen@nsk.se

Verkställande direktör

Lars Sjögren
lars.sjogren@skd.se

Annons – och marknadschef

Christian Haglund
0708-77 10 69

christian.haglund@nsk.se

Kontakta reporter

förnamn.efternamn@nsk.se

Redaktioner

Webbredaktionen

040-660 56 66
webbred@nsk.se

Kundtjänst

0774-41 00 41
kundtjanst@nsk.se

Norra Skåne.se använder cookies

Här finns all info

Publicistisk policy

Så jobbar Norra Skåne

Skånska Dagbladet

Norra Skåne ingår i AB Skånska Dagbladet, organisationsnummer 556003-3457.