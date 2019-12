Den amerikanska låtskrivaren Allee Willis har avlidit i en ålder av 72 år.

Hon var född med namnet Alta Sherral Willis i Detroit, Michigan och hade många hitlåtar genom åren. Hon nominerades till en Emmy Award för ledmotivet till tv-serien Friends; I’ll be there for you.

Allee Willis arbetade regelbundet med Earth, wind & fire och var med och skrev deras hitsånger, som September, Bogie wonderland och In the stone.

Två gånger fick hon ta emot Grammy Awards, en för filmmusiken till Snuten i Hollywood och en för musikalen The color purple.

Bland några av de sånger hon varit med och skrivit kan nämnas Pointer Sisters Neutron dance, Patti LaBelles Stir it up, Pet Shop Boys What have i done to deserve this och Bonnie Raitts Got you on my mind.

2018 kom Allee Willis med i Songwriters Hall of Fame.