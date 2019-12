Ingen gripen för lillejulaftonsrån

HÄSTVEDA Under måndagskvällen band två rånare personal och kom över kontanter och cigaretter.

Fyra dagar senare är fortfarande ingen gripen.

Beväpnade med ett tillhygge gick två maskerade personer under måndagskvällen in i en livsmedelsaffär i Hästveda. Rånarna band personalen, och tog sig in i ett kassaskåp med hjälp av en nyckel. Bytet blev kontanter och cigaretter.

– Hur mycket pengar det handlar om går vi aldrig in på, säger Robert Loeffel, presstalesperson på polisen.

Efter att gärningspersonerna lämnat butiken tillkallades polis.

– De två gärningspersonerna ska fortfarande befinna sig på fri fot, säger Loeffel.

Vad bands personalen med?

– Det vill jag i nuläget inte kommentera, säger Loeffel.